Saúde do RS abre concurso público com mais de 900 vagas

(foto: Depositphotos) O Governo do Rio Grande do Sul lançou novo concurso público com vagas para a Secretaria de Saúde, nos níveis técnico e superior. São, ao todo, 922 oportunidades divididas entre as áreas de técnico e especialista.





Os ganhos variam de R$ 1.173,11 a R$ 3.473,34, além de benefícios. Há chances para técnico de enfermagem, técnico em laboratório, administrador, arquiteto, biólogo, bioquímico, contador, designer gráfico, enfermeiro, engenheiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, médico, nutricionista, jornalista, pedagogo, entre outros.





As inscrições vão até às 23h59 de 6 de dezembro, no site da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurg RS). Para o nível técnico, a taxa de participação é de R$ 92,64, enquanto profissionais de nível superior devem efetuar pagamento de R$ 211,22.





Provas em janeiro

As provas objetivas estão previstas para 9 de janeiro, em Porto Alegre. O exame será composto por 100 questões sobre língua portuguesa, governança e gestão do SUS, conhecimentos específicos, legislação do SUS, direito político e informática.





Candidatos a cargos de nível superior também passarão por redação e prova de títulos.





Após a homologação, o concurso terá validade de dois anos.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes