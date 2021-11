MPM publica cronograma de concurso para promotores

(foto: CNP/Divulgação) O Ministério Público Militar (MPM) publicou, nesta terça-feira (9/11), o cronograma com as datas das próximas etapas do concurso público para o cargo de promotor de justiça militar. O concurso, suspenso em 2020, foi retomado em setembro e oferece seis vagas para a carreira.





Segundo o cronograma, o resultado das provas objetivas será publicado na próxima quinta-feira (11/11). Os candidatos poderão pedir recurso até dia 16 de novembro.





As provas subjetivas, que ocorrerão em local a ser divulgado, estão previstas para 12 e 13 de março de 2022. Já as provas orais e prática serão aplicadas do dia 19 a 23 de agosto de 2022, na sede da PGJM.





Os profissionais devem ser nomeados em 9 de novembro de 2022. Confira o cronograma na íntegra.





O concurso

Os ganhos da carreira são de R$ 33.689,11. As oportunidades são para lotação nas unidades de Bagé/RS, Belém/PA, Manaus/AM, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ.





Puderam participar do certame pessoas formadas em direito, com, no mínimo, três anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após a obtenção do grau de bacharelado.





O certame é composto por cinco fases: prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; quatro provas escritas subjetivas, uma para cada grupo de matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; quatro provas orais, uma para cada Grupo de matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; uma prova prática, de caráter classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes