MPGO abre concursos para nível fundamental no Entorno do DF

(foto: MPGO/Divulgação) O Ministério Público de Goiás (MPGO) abriu, na última sexta-feira (5/11), as inscrições de quatro editais de concurso público com vagas para o nível fundamental nas promotorias de Valparaíso, Mozarlândia, Alvorada do Norte e Inhumas. Ao todo, quatro vagas são ofertadas, sendo uma para cada comarca.





As vagas são para o cargo de secretário auxiliar, que exige apenas nível fundamental de formação. A jornada é de 40 horas semanais para ganhos no valor de R$ 3.549,56, além de auxílio-alimentação; auxílio-transporte e auxílio-creche.





As inscrições são aceitas pelo site do Ministério Público até às 23h59 de 4 de dezembro. A taxa de participação é de R$ 62,02. Edital e outros anexos também estão no portal.





Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados em prova objetiva, prova discursiva e redação. Todos os exames são de caráter eliminatório e classificatório. Em caso de empate, será favorecido o concorrente com a maior nota na redação.





Os profissionais contratados terão o papel de auxiliar no planejamento, execução e avaliação de planos, projetos, programas e pesquisas da administração superior do Ministério Público e dos órgãos de execução, auxiliar no atendimento ao público; receber, autuar e controlar a tramitação de processos administrativos e judiciais atinentes à unidade ou órgão, cumprindo despachos e registrando-os devidamente; entre outras atribuições listadas no edital.





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader