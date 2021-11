PCDF suspende concursos com 2.100 vagas para agentes e escrivães

(foto: Agência Brasília/Divulgação)

Os concursos públicos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com 2.100 vagas para os cargos de escrivão e agente, foram suspensos. A suspensão foi determinada pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) devido a um problema na reserva de vagas para candidatos negros.