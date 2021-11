Concurso da Procuradoria do Pará registra mais de seis mil inscritos

A Procuradoria Geral do Estado do Pará registrou 6.830 candidatos para o concurso que será realizado neste domingo (7/11). O certame oferece 36 vagas, sendo 24 para nível superior e 12 para nível médio, com formação de cadastro reserva.

Para os candidatos de nível médio, as provas serão realizadas no turno da manhã; para nível superior, no turno da tarde. As duas terão duração de cinco horas. As informações sobre local de prova, horário e documentação necessária já estão disponíveis no site da Fundação Cetap , organizadora do certame.