Receita Federal abre 97 vagas em alfândegas do sul e sudeste

A Receita Federal do Brasil publicou, nesta quinta-feira (4/11), dois novos processos seletivos para credenciamento de peritos nas alfândegas do aeroporto de Guarulhos (SP) e do porto de São Francisco do Sul (SC).





Serão preenchidas, ao todo, 97 vagas temporárias no nível superior. Caberá ao perito prestar serviços de perícia na área da jurisdição da alfândega, como, por exemplo, emitir laudos de descrição, identificação e quantificação de produtos importados ou exportados.





O contrato não terá vínculo empregatício com a Receita Federal do Brasil e o importador/transportador será responsável pela remuneração do perito, devendo a mesma seguir as normas estabelecidas nos artigos 34 a 40 da IN RFB nº 1.800 de 21 de março de 2018.





Confira os detalhes dos editais:

Edital n° 1

54 vagas para o aeroporto de Guarulhos. As chances são para agronomia, engenharia (elétrica, de alimentos, biomédica, mecânica, metalúrgica e têxtil), farmácia, especialistas em obras de artes, odontologia, gemologia, química e veterinária.





Inscrições de 8 a 12 de novembro, mediante envio de formulário de inscrição . Não há taxa e os candidatos serão selecionados por meio de análise de títulos e experiência.





Edital n° 2

43 peritos autônomos no Porto de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Vagas em especialista de quantificação de mercadorias a granel engenharia (elétrica, eletrônica, têxtil, mecânica, metalúrgica e de alimentos), bens e serviços de Tecnologia da Informação e agronomia.





As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail peritos.sc.alfsfs@rfb.gov.br, no período de 29 de novembro a 17 de dezembro. A seleção é gratuita e composta por análise de títulos e experiência profissional.









