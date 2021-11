Concurso TJRO: banca divulga gabaritos para técnico e analista

(foto: Reprodução/Facebook)

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou os gabaritos preliminares do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO). O certame ofereceu vagas para o cargo de analista judiciário (nível superior) e técnico judiciário (nível médio). Além disso, o edital também trouxe previsão de formação de cadastro reserva para o cargo de analista de tecnologia da informação.