Sefaz ES abre inscrição de concurso com 114 vagas e inicial de R$ 9,6 mil

(foto: Sindifiscal ES/Reprodução Facebook)

Interessados em realizar o concurso para consultor do tesouro estadual da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz/ES) podem fazer inscrição a partir desta segunda-feira (1º/11). O período segue aberto até o dia 9 de dezembro. A taxa de inscrição custa R$ 91,05. Os candidatos devem se inscrever por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do processo de seleção.