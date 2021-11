Institutos Federais abrem inscrições em Goiás e na Bahia

(foto: IF Goiano/Divulgação) O IF Goiano oferece uma vaga para professor substituto em línguas (português e Libras) em Morrinhos. Já na Bahia, o IF Baiano admite um professor de ciências da natureza substituto no campus de Itapetinga.





Os selecionados serão contratados por seis meses e irão exercer jornada semanal de 40 horas para ganhos de R$ 3.130,85 a R$ 6.289,21. Para concorrer, é necessário possuir licenciatura na área concorrida.





IF Goiano

As inscrições serão admitidas pelo portal do IF até esta terça-feira (2/11). A taxa de participação é de R$ 50 e os candidatos passarão por prova de desempenho didático e análise de títulos.

As provas estão previstas para 9 de novembro, no campus da faculdade.





IF Baiano

As inscrições para o IF Baiano também vão até o próximo dia 2, mediante envio da documentação necessária no e-mail professor.substituto@itapetininga.ifbaiano.edu.br. Não há taxa de participação.





Os inscritos serão avaliados em análise de títulos e prova de desempenho didático, prevista para os dias 18 e 19 de novembro.





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader