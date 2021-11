TJSP: gabaritos de provas saem somente na quarta (3)

Segundo a banca Vunesp, os gabaritos preliminares das provas do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) devem sair apenas na próxima quarta-feira (3/11). A avaliação foi realizada neste domingo (31/10) em várias cidades do estado.

O caderno de provas objetivas será publicado no site da Vunesp . São mais de 200 mil inscritos para 845 vagas no cargo de escrevente. Os candidatos aprovados na prova objetiva seguirão para a prova prática.

São 845 oportunidades para escrevente, cargo de nível médio. Aos aprovados, é oferecido salário inicial de R$ 4.981,71. As vagas são para todas as regiões administrativas judiciárias do TJ: São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Saiba mais sobre o certame.