TCU publica edital com 20 vagas para auditor

(foto: Gustavo Moreno/CB/D.A Press) O Tribunal de Contas da União divulgou, nesta sexta-feira (29/10), edital para provimento de 20 vagas para auditor de controle externo, além de formação de cadastro reserva. O concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas ( FGV ). A remuneração inicial é de R$ 21.947,82, para 40 horas semanais. O cargo de auditor de controle externo exige nível superior.





Das 20 vagas ofertadas, 15 serão destinadas à ampla conrrência, quatro para negros e uma para pessoas com deficiência.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 100 questões, com cada questão valendo um ponto. Todas as questões serão de múltipla escolha, com cinco opções cada. A prova objetiva será realizada em todas as capitais do país, na data provável de 13 de março, das 13h às 18h, segundo o horário de Brasília. Somente serão convocados para as provas discursivas os candidatos habilitados na prova objetiva conforme os critérios estabelecidos no edital.

Inscrições