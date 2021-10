TJGO abre inscrições para concurso de analista

(foto: TJGO/Divulgação) O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) abre, nesta quinta-feira (28/10), o período de inscrição para o concurso de analista. As inscrições seguem até o dia 29 de novembro e devem ser realizadas por meio deste link . Para o cargo de apoio judiciário e administrativo, a taxa é de R$ 115; para a área judiciário, o valor é de R$ 127.

O certame é organizado pelo Compete ao Centro de Seleção da UFG, com provas marcadas para o dia 19 de dezembro. De acordo com o edital, após a realização de todas as etapas, a homologação do concurso está prevista para o dia 25 de março de 2022.

Cargos e vagas

O cargo de analista judiciário, nas áreas de apoio judiciário e administrativo, tem previsão de 46 vagas. Para concorrer, é preciso ter graduação superior em qualquer área de formação. O vencimento inicial, para 40 horas semanais, é de R$ 3.833,88.

O cargo de analista judiciário, na área judiciária, exige graduação em direito. Foram ofertadas 49 vagas. O vencimento inicial, para 40 horas semanais, é de R$ 4.259,86.