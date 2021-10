FGV divulga novas datas para concurso da PCRN

(foto: PCRN/Divulgação)

A Fundação Getulio Vargas ( FGV ) e a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PCRN) comunicaram, nesta quarta-feira (27/10), que foi necessário alterar as datas anteriormente informadas no cronograma do concurso. O motivo alegado para a mudança foi a complexidade do processamento da correção das provas discursivas.