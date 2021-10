Funpresp-Exe abre inscrições para concurso de analista

(foto: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) abre hoje (27/10) as inscrições do concurso que visa o provimento de 53 cargos de analista, além de formação de cadastro. O salário inicial é de R$ 6.848,00 para uma carga horária de 40 horas semanais. As provas serão realizadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( CEBRASPE ).