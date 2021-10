Caixa divulga locais de provas de concurso c om 1.100 vagas

A Caixa Econômica Federal publicou, por meio do site da Fundação Cesgranrio, os locais de realização das provas do concurso público com 1.100 vagas de técnico bancário exclusivamente para contratação de pessoas com deficiência (PcD).





Os exames serão realizados no próximo domingo (31/10). Os locais e horários devem ser conferidos pelos inscritos por meio de consulta individual no portal da banca.





Na etapa, os candidatos devem portar o CCI impresso, documento de identidade original com foto e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. É recomendado chegar ao local de realização da prova com uma hora de antecedência.





Será obrigatório o cumprimento das medidas de biossegurança para controle da covid-19. Além do uso obrigatório de máscara, é indicado que o candidato porte álcool em gel para uso pessoal em embalagem transparente.





1.100 vagas exclusivas para PcD

As vagas do certame são exclusivas para pessoas com deficiência, no cargo de técnico bancário. O profissional deve ter nível médio completo e poderá atuar na rede de agências ou na área de Tecnologia da Informação (TI) — sendo, a última opção, para lotação no Distrito Federal.





A remuneração inicial é de R$ 3.000 para uma carga horária semanal de 30 horas. Se forem somados os benefícios, os ganhos podem chegar a R$ 4.486,03.





Os profissionais admitidos serão responsáveis por prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços; identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais; efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; e elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral.





Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e redação e exames complementares. Saiba tudo sobre o concurso!

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader