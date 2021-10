Funai abre seleção para 776 temporários

(foto: Funai/Divulgação) A Fundação Nacional do Índio (Funai) abriu um novo processo seletivo simplificado com 776 vagas para contratação temporária de supervisor, chefe e agente de proteção etnoambiental. Os profissionais irão atuar em barreiras sanitárias e postos de controle de acesso para controle da covid-19 em territórios indígenas.





São ofertadas 605 vagas para agente de proteção etnoambiental, 121 para chefe dos agentes de proteção etnoambiental e 50 para supervisor dos agentes de proteção etnoambiental.





As oportunidades são para os estados de Roraima (RR), Acre (AC), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Maranhão (MA), Goiás (GO), Amazonas (AM) e Rondônia (RO).





Para o nível superior, os ganhos serão de R$ 4,4 mil, já servidores de nível médio farão jus a salário de R$ R$ 1,6 mil e de nível fundamental R$ 1,1 mil. As contratações terão duração de seis meses.





Inscrições e etapa

As inscrições serão recebidas de 3 a 9 de novembro de forma presencial nos locais designados no edital. Não há taxa de participação.





Os candidatos passarão apenas por análise remota de currículos e experiência profissional.





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader