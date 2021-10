Prorrogado: inscrições da Procergs vão até próximo mês

(foto: Freepik) A Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs) prorrogou as inscrições do concurso público com 39 vagas para os níveis médio/técnico e superior. Agora, o período será encerrado em 5 de novembro, pelo site da Fundação La Salle. A taxa de participação varia entre R$ 92,64 (níveis médio/técnico) e R$ 211,22 (nível superior).





A oferta é para provimento imediato e efetivo, com ganhos de R$ 2.960,20 a R$ 6.358,92. Para o nível superior, as oportunidades são para analista técnico/advogado trabalhista, administrador e analista em computação. Profissionais com nível médio ou técnico poderão concorrer aos cargos de assistente técnico em eletrotécnica e técnico em operação.





Etapas

O método de avaliação é composto por provas objetivas, previstas para serem aplicadas em 23 de janeiro em Porto Alegre. A avaliação será composta por 60 questões de múltipla escolha acerca de português, legislação e conhecimentos específicos.









*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader