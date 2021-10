PCMS abre inscrições para 236 vagas nesta terça (26/10)

(foto: PCMS/Divulgação) O edital de abertura do tão esperado concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) foi publicado nesta terça-feira (26/10). A corporação irá preencher 236 vagas para os cargos de agentes, peritos e delegados. A exigência é de nível superior para todas as funções. São 30 vagas para delegados, 36 para agentes, 42 para peritos papiloscopistas, 75 para perito criminal e 53 para perito médico-legista. A remuneração inicial varia de R$ 4.527,80 — para agentes e peritos papiloscopistas — a R$ 17.014,18 — para delegados. O concurso é dividido em dois editais, sendo um para delegados e outro para as outras carreiras. Das vagas, 20% são para negros e negras, 5% são para pessoas com deficiência e 3% são para indígenas.

Inscrições nesta terça O período de inscrição será aberto no site da banca Fapec a partir das 10h desta terça (26) e encerrado às 23h59 de 18 de novembro. A taxa de participação é de R$ 340,48 para todas as funções. Candidatos inscritos no CadÚnico e de baixa renda podem solicitar isenção do valor até o próximo dia 30.

Etapas diferentes