Mais de 8.700 vagas: 37 concursos estão com inscrições abertas esta semana

(foto: USP Imagens/Divulgação)

A todo vapor! Nesta semana, 37 concursos públicos abrem o período de inscrições para vagas efetivas de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, são 8.718 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para todo o Brasil. Os ganhos iniciais chegam a R$ 32 mil. Fique por dentro de todas as informações:

PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) abre 519 vagas. Os salários variam entre R$ 4.631,23 e R$ 12.967,43. As inscrições podem ser feitas até 9 de novembro pelo site da Fumarc. Veja .

PMSP

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) oferece 2.700 vagas em novo concurso aberto . As oportunidades são para soldado de 2 classo, cargo de nível médio. As inscrições podem são aceitas até 8 de dezembro.

Sefaz-ES

No Espírito Santo, a Secretaria da Fazenda (Sefaz-ES) abre 14 vagas imediatas para consultor do tesouro. O salário inicial é de R$ 9,6 mil e o período de inscrições é de 1° de novembro a 9 de dezembro. Veja mais informações.

TRF-3

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, abre 106 vagas para juízes, com ganhos de R$ 32 mil. Inscrições pelo site do Tribunal até 23 de novembro.

GCM

50 vagas efetivas abertas pela Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba. O concurso exige nível médio. As inscrições ficarão abertas no site do Idecan até 15 de novembro.

Funpresp-Exe

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), em Brasília, abre 53 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para a função de analista. Saiba mais!

SPGG-RS

Abertas as inscrições do novo concurso da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul (SPGG RS), com 53 vagas para analista de planejamento, orçamento e gestão. O período será encerrado dia 22 de novembro pelo site da banca Fundatec .

Ceasa-RS

O concurso público da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa-RS) tem período de inscrições aberto até 22 de novembro, pelo site da Fundatec. São dez vagas para os cargos de analista e agentes técnicos. Saiba as etapas!





CAU-SE

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU-SE) também abre novas oportunidades em concurso esta semana. Há 12 vagas para auxiliar de fiscalização, com salário de R$ 2.337. As inscrições vão ate 5 de dezembro no portal da Iades .

DPE-PI

O novo concurso da Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-PI) abre cinco vagas imediatas e cadastro de reserva para defensor público substituto, de nível superior. Iniciais de R$ 23.152,30 e inscições até 16 de novembro.

PGE-MS

A Procuradora-Geral do Mato Grosso do Sul (PG-MS) está com inscrições abertas até 11 de novembro para procurador. O certame, organizado pelo Cebraspe, oferece cinco vagas imediatas para a função. Iniciais de R$ 25,2 mil. Confira mais aqui!

MPGO

O concurso para nível superior do Ministério Público de Goiás (MPGO) abre 39 vagas imediatas para a carreira de promotor, de nível superior e ganhos iniciais de R$ 28.884,20. As inscrições são aceitas pelo site da FGV entre 20 de outubro e 23 de novembro.

PGE-RS

A Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul (PGE-RS) abre oportunidades para técnicos e analistas. As chances são para nível médio e superior, respectivamente. Inscrições são aceitas pelo site da Fundatec até 27 de novembro.

Campina Grande

A prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, publicou edital com 812 vagas, divididas para cargos de nível médio e nível superior de diversas especialidades. As inscrições serão aceitas até 15 de novembro pelo portal da Idecan.

CRBM-6

O Conselho Regional de Biomedicina da 6ª Região (CRBM-6) , em Curitiba, oferece 75 vagas para formação de cadastro reserva no novo concurso. As oportunidades são de níveis médio e superior e as inscrições são aceitas pelo site do Quadrix até 8 de novembro.

Coren-SE

O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE) retomou concurso com cinco vagas imediatas. As oportunidades são para os cargos de técnico administrativo e enfermeiro fiscal. Remuneração inicial é de até R$ 4.750 e inscrições até 10 de novembro pelo Cebraspe. Saiba mais.

TJAP

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJ- AP) divulgou um edital de concurso público para o cargo de juiz de direito substituto, que exige nível superior de escolaridade. Ao todo, são 11 vagas com salários de até R$ 30.404,40. Inscrições até 4 de novembro pela FGV. Veja .

PMPI

O concurso da Polícia Militar do Piauí (PMPI) teve número de vagas ampliado e inscrições reabertas. São 1.000 vagas para os cargos de soldado e oficial, com ganhos iniciais de até R$ 6.140. As inscrições serão aceitas pelo site da Nucepe até 30 de outubro. Saiba mais.

PCRJ

No novo concurso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) abre 350 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a até R$ 10.149,55. As inscrições já estão abertas e são aceitas pelo site da FGV até 26 de outubro. Confir a!

SIC-GO

O Governo de Goiás abriu novo processo seletivo simplificado para a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC). A seleção busca contratar 24 servidores temporários. Inscrições até 3 de novembro

SEDF

Já a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), abriu as inscrições da seleção para professores substitutos. Os profissionais serão contratados por formação de cadastro reserva e os interessados podem se inscrever pelo site do Quadrix até 10 de novembro.

Sanesul

A Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul) prevê a contratação de 74 profissionais no novo concurso. As chances são divididas para cargos de nível médio, médio/técnico e superior e a remuneração inicial chega a R$ 6,3 mil. Inscrições até 11 de novembro. Confira

Sefaz-SC

A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (Sefaz SC) abre 58 vagas para analistas, de nível superior em qualquer área. As inscrições devem ser feitas pelo site da FCC até 10 de novembro.

DPE-RO

O concurso da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) oferta vagas para níveis médio e superior. As inscrições vão até 26 de novembro. Confira os detalhes

PGE-CE

A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará publicou edital para provimento de oito vagas para o cargo de procurador. A remuneração inicial do cargo, de nível superior, é de R$ 20.569,31. Inscrições vão até 4 de novembro.

PCPB

O concurso da Polícia Civil da Paraíba (PCPB) abriu inscrições dia 8. O período será encerrado em 11 de novembro, por meio do site do Cebraspe. Estão em jogo 1.400 vagas de nível superior em diversas áreas. Leia mais informações

CRT-RN

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte (CRT-RN) oferece 110 oportunidades para cargos de agente administrativo e agente de fiscalização no novo concurso. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 8 de novembro no site do Instituto Quadrix

TJGO

São 95 vagas abertas para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). As vagas do concurso são todas para o cargo de analista judiciário, que exige nível superior completo. Os contratados receberão ganhos iniciais de até R$ 4.259,86. Inscrições até 29 de novembro.

Nova Serrana

Em Minas Gerais, a Prefeitura de Nova Serrana abre 350 vagas em novo concurso público. As chances são nos níveis fundamental, médio, técnico e superior e a remuneração inicial chega a R$ 5.472,14. As inscrições serão abertas em 16 de novembro e os profissionais poderão se inscrever pelo site da banca IGBP ou então presencialmente. Mais informações aqui

DPE-MS

A Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul (DPE-MS) abre sete vagas para provimento imediato na carreira, com ganhos iniciais no valor de R$ 28.884,20. As inscrições devem ser efetuadas pelo site da FGV até 18 de novembro.





UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu três novos concursos públicos para professores do magistério superior. Os profissionais irão receber ganhos de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18. Inscrições até 11 de novembro! Saiba todos os detalhes aqui.





PMPR e CBMPR

As inscrições do concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná (PMPR e CBMPR), com 70 vagas para cadetes, são aceitas pelo site da UFPR até 10 de novembro. O aspirante a oficial contará com salário mensal de R$ 7.211,35.

AGEPA

O novo concurso publicado pela Auditoria Geral do Pará (AGE/PA) abre 21 oportunidades nos cargos de auditor de finanças e controle, técnico em gestão de informática e agente administrativo. As inscrições poderão ser feitas pelo site da Cetap até 11 de novembro. Confira

Procergs

O concurso da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs) oferta 39 vagas para os níveis médio/técnico e superior. Os ganhos variam de R$ 2.960,20 a R$ 6.358,92. Inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site da banca até 26 de outubro. Leia mais!

Santarém

No Pará, a prefeitura de Santarém oferta 551 vagas em novo concurso. A remuneração base é de R$ 1.100. As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora até 8 de novembro.

TJMG

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) publicou um novo edital com 82 vagas para juízes substitutos. Os contratados receberão salário inicial de R$ 30.404,42. interessados poderão se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) das 14h de 25 de outubro às 16h de 23 de novembro. Veja

Manausprev

O Fundo Único de Previdência do Município de Manaus (Manausprev) oferta dez vagas e cadastro de reserva em cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os ganhos iniciais chegam a R$ 12.442,87. O período de inscrições já está aberto e será encerrado em 26 de outubro.