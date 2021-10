845 vagas: TJSP divulga locais de prova para escreventes

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) divulgou, por meio do site da banca Vunesp , os locais de realização das provas do concurso público para escreventes judiciários. Os exames serão aplicados no domingo (31/10) e os candidatos podem consultar os endereços em consulta individual no portal.





Os portões serão abertos às 12h e as provas iniciadas às 13h. Será obrigatório o uso de máscara facial e o cumprimento das medidas de biossegurança tomadas pela banca na etapa.





O concurso

São 845 oportunidades para escrevente, cargo de nível médio. Aos aprovados, é oferecido salário inicial de R$ 4.981,71. As vagas são para todas as regiões administrativas judiciárias do TJ: São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.





Além das provas objetivas, os inscritos ainda deverão passar por prova prática. Saiba mais sobre o certame.





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader