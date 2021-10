Concurso no Ceará oferece 173 vagas para funções temporárias

(foto: Seas/Divulgação) A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas) tornou público edital para preenchimento de 173 vagas nas funções temporárias. As oportunidades são para nível superior de assistente social (09), psicólogo (16) e pedagogo (05), além de nível médio de socioeducador (143). As remunerações brutas para os contratados, para nível médio e superior, são iguais, no valor de R$ 2.266.

A Seleção Pública será organizada e executada pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (FUNECE), por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/UECE) e com a interveniência financeira do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE - IEPRO.

A carga horária de trabalho dos socioeducadores será de 44 horas semanais, a ser cumprida em sistema de escalas de serviço. Para as funções de nível superior, a carga horária é de 40 horas semanais, também cumprida em sistemas de escalas de serviço.

A seleção conta com duas fases. A primeira delas é uma prova objetiva de múltipla escolha, com quatro alternativas(A, B, C D), de caráter eliminatório e classificatório, para todas as funções temporárias de nível médio e superior. A segunda fase será uma avaliação de títulos, de caráter classificatório, para todos os candidatos de nível médio e superior habilitados para esta fase.

Inscrição

As inscrições podem ser feitas entre os dias três de novembro e primeiro de dezembro. Os interessados devem acessar este link

O valor da taxa de inscrição para seleção pública é de R$ 80,00 para socioeducador (nível médio) e 130,00 (nível superior).