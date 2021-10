Secretaria da Fazenda do ES lança edital para consultores

(foto: Sefaz-ES/Divulgação)

A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz-ES), divulgou, na noite desta quinta-feira (21/10), o edital de abertura do novo concurso para consultor do tesouro estadual. São 14 vagas imediatas para o cargo, que exige nível superior em ciências contábeis ou ciências econômicas.