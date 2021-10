Sergipe: Coren altera edital de abertura de concurso

(foto: Freepik)

O concurso do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), com cinco vagas imediatas, foi retificado. As alterações são nos requisitos e no procedimento de devolução de taxa do cargo de enfermeiro fiscal.

Os candidatos à função de enfermeiro fiscal devem ter graduação completa em enfermagem; carteira nacional de habilitação, no mínimo, na categoria “B”; registro definitivo na carreira há três anos; e comprovação de experiência profissional na área há pelo menos três anos.

Dois cargos

O concurso conta com oportunidades para os cargos de técnico administrativo e enfermeiro fiscal. Para concorrer ao cargo de técnico, é necessário ensino médio completo. Quem deseja ocupar a função de enfermeiro fiscal deve ter ensino superior completo na área. A remuneração inicial é de até R$ 4.750.

Inscrições e etapas

Os interessados poderão se inscrever até 10 de novembro, pelo site do Cebraspe . A A taxa vai de R$ 49,50 a R$ 74,50.

As provas objetivas, para todos os candidatos, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que declararem com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizadas na cidade de Aracaju/SE.

As provas objetivas estão previstas para 12 de dezembro. Confira a página de acompanhamento.

*Eatagiária sob supervisão de Vinicius Nader