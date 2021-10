Funpresp-Jud prorroga prazo para inscrição em concurso

As inscrições para o concurso da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) foram prorrogadas, conforme publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (21/10). Os interessados têm agora até o dia 28 de outubro para realizar a inscrição no site do Instituto AOCP

O certame oferece 10 vagas para início imediato e 170 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para carreiras de analista, advogado e atuário. A remuneração pode variar entre R$ 6.558,63 e R$ 8.204,82, conforme o cargo pretendido. Os admitidos serão contratados pelo regime celetista e exercerão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.





Os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, que deve ser aplicada em Brasília, no dia 5 de dezembro, com 120 questões, cujo conteúdo programático será composto por: Língua Portuguesa; Estrutura e Funcionamento da FUNPRESP-JUD; Raciocínio Lógico e Analítico; Noções da Previdência Complementar; Conhecimentos Específicos. Além disso, haverá provas de títulos com pontuação de 18 a 30, a depender da função pretendida. O caráter desta etapa é obrigatório e classificatório. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.