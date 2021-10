Inscrições para concurso do Ministério Público de Goiás começam nesta quarta-feira (20/10)

Procuradoria-Geral do Mato Grosso do Sul abre inscrições para concurso de procurador

Procuradoria-Geral do Mato Grosso do Sul abre inscrições para concurso de procurador

Funpresp-Exe publica edital com 53 vagas para analistas

Funpresp-Exe publica edital com 53 vagas para analistas

TCDF divulga resultado de duas etapas do concurso para procurador

TCDF divulga resultado de duas etapas do concurso para procurador

Até R$ 32 mil: TRF-3 publica edital com 106 vagas para juízes

Até R$ 32 mil: TRF-3 publica edital com 106 vagas para juízes

Secretaria de Saúde do DF abre seleção com 365 vagas para residência

Secretaria de Saúde do DF abre seleção com 365 vagas para residência