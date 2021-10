Inscrições abertas para Guarda Municipal na Paraíba

Interessados já podem se inscrever no concurso público da Guarda Municipal da Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba. São 50 vagas imediatas, sendo 45 para ampla concorrência e cinco reservadas a pessoas com deficiência.





De acordo com o edital de abertura, para exercer o cargo se faz necessária a conclusão do ensino médio. Inicialmente, o salário será de R$ 1.100, além de gratificação de 100% do vencimento base.





As inscrições ficarão abertas no site do Idecan até 15 de novembro. A taxa de participação é de R$ 75 e há possibilidade de isenção do valor para inscritos no CadÚnico e membros de famílias de baixa renda até 20 de outubro.





Cinco etapas

Os candidatos passarão por prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, apresentação de exames médicos e curso de formação profissional.





A primeira etapa, composta pela prova objetiva, está prevista para 19 de dezembro. O exame será aplicado no turno da tarde, com início às 15h, e terá 60 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, história do município e noções de direito e legislação.





O TAF também já tem data prevista e deverá ocorrer em 12 e 13 de fevereiro de 2022.





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader