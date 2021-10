Depen publica resultado final de avaliações e convoca para última etapa

O concurso do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) tem novos resultados publicados . Nesta terça-feira (19/10), a diretoria-geral do departamento divulgou o resultado final na avaliação de saúde, para todos os candidatos, o resultado final na avaliação biopsicossocial, para os candidatos que solicitaram concorrer como pessoa com deficiência, e a convocação para a avaliação psicológica.

A avaliação psicológica será realizada no próximo dia 24. Os locais de realização da etapa já estão disponíveis para consulta individual no site do Cebraspe . O candidato somente poderá realizar a avaliação psicológica no local e no horário designados e deverá comparecer à fase com uma hora de antecedência.