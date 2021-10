TCDF divulga resultado de duas etapas do concurso para procurador

(foto: TCDF/Divulgação) O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, no Diário Oficial desta terça-feira (19/10), o resultado final das provas orais e o provisório da avaliação de títulos do concurso público para o cargo de procurador do Ministério Público junto ao TCDF.





De acordo com o documento, os candidatos poderão ter acesso ao espelho da avaliação de títulos e interpor recurso contra o resultado provisório da avaliação das 10h de 20 de outubro às 18h de 3 de novembro, no site do Cebraspe por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.





Os recursos devem ser “claros, consistentes e objetivos”. “Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”, completa a publicação.





O concurso

O certame é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Para o cargo, é oferecida uma vaga imediata a formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 33.689,10.





Para participar foi necessário possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em direito.





Dentre as atribuições do cargo estão exercer as funções típicas de membro do Ministério Público, tais como de guarda da lei e fiscal de sua execução, fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos e participar de sessões do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Saiba tudo sobre a seleção aqui!





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader