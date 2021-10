SEDF abre inscrições para professores; edital tem alterações

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) abre, nesta segunda-feira (18/10), o período de inscrições da seleção com formação de cadastro de reserva para professores substitutos. Os professores contratados irão atuar nos turnos noturno e diurno, com jornada semanal de 20 e 40 horas, respectivamente.





A remuneração é fixada proporcionalmente à hora-aula de efetivo trabalho, tendo como referência os vencimentos básicos correspondentes aos padrões iniciais da carreira de magistério público do Distrito Federal (professor de educação básica – 20 horas: R$ 1.929,43; e professor de educação básica – 40 horas: R$ 3.858,87). Além dos ganhos, os profissionais terão direito a gratificações.





Inscrições e etapas

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix até 10 de novembro. Para participar, será necessário pagar taxa nos valores de R$ 49,50 (professor diurno) e R$ 20,40 (professor noturno).





Os inscritos serão avaliados mediante prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. O exame valerá 100 pontos e será composto por questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos, específicos e complementares.





A etapa está prevista para 19 de dezembro e será aplicada nos turnos matutino e vespertino, com três horas de duração.





A seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez. Os inscritos poderão ser convocados até o término do prazo.





Retificação

Nesta segunda (18), a SEDF publicou, no Diário Oficial do DF, a primeira retificação do edital de abertura do processo seletivo. A principal mudança foi nas notas mínimas na prova objetiva. Veja:





O subitem 18.2 passa a ter a seguinte redação:

18.2 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:





a) Obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de Conhecimentos Básicos;

b) Obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de Conhecimentos Complementares;

c) Obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de Conhecimentos Específicos.





Confira a retificação na íntegra na página 42 do DODF! Houve alteração, também, nos requisitos para as áreas de artes/música, biologia, atividades, ciências naturais e matemática.





*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader