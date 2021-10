Procuradoria do Rio Grande do Sul publica edital de concurso com 72 vagas

(foto: Rodrigo Pinheiro/Ag. Pará)

Foi publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Sul , nesta sexta-feira (15/10), o edital do concurso que visa o provimento do quadro de pessoal dos serviços auxiliares da Procuradoria-Geral do Estado. O certame será organizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências - Fundatec. A data provável para a prova é o dia 19 de dezembro.



Confira a seguir os cargos, a remuneração, as exigências para cada um deles e o número de vagas.

Todos os cargos possuem carga horária de trabalho de 40 horas semanais. Em todos os eles, os candidatos serão avaliados por meio de uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma prova com questões objetivas e uma prova discursiva.

Inscrições

As inscrições serão realizadas entre os dias 18 de outubro e 27 de novembro, pela internet

nos sites da Procuradoria-Geral do Estado e da FUNDATEC , mediante o preenchimento do Requerimento de Inscrição.

Para os cargos de nível superior (Analista Jurídico, Analista de Informática, Analista Contador e Analista Psicólogo), o valor da taxa de inscrição é de R$ 175,00. Para os cargos de Nível Médio (Técnico Administrativo) e de Nível Técnico (Técnico em Informática), a taxa é de R$ 100,00.