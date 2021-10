Homem de 20 anos morre durante teste físico em concurso da PM mineira

O candidato caiu entre a segunda e terceira voltas, após percorrer entre 800 e 900 metros, diz a PM (foto: UFJF/Divulgação) Ao participar do curso de formação de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o jovem Marcus Vinicius Teixeira Dias, de 20 anos, morreu no fim da manhã desta quarta-feira (6/10) durante um teste de capacitação física. Ele teria que correr uma distância de 2.400 metros e teve um mal súbito durante a prova, realizada na pista de atletismo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).





Além de ser aprovado no exame objetivo (prova escrita) do concurso da Polícia Militar, Marcus Vinicius havia sido considerado apto nos exames de saúde. Passando no teste físico desta quarta-feira, ele enfrentaria a última etapa das seletivas – o teste psicológico. Caso também fosse aprovado, ele, enfim, entraria para a corporação mineira.

No entanto, o candidato não conseguiu completar o trajeto. Conforme o registro da ocorrência policial, entre a segunda e terceira voltas – tendo percorrido entre 800 e 900 metros – ele caiu.

Em nota, a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o jovem entrou em parada cardiorrespiratória e teve o primeiro atendimento realizado com auxílio de médico que estava no local.

Nesse sentido, ainda conforme o boletim de ocorrência da PM, foram realizadas tentativas de reanimação manual – e também com uso de desfibrilador – entre 40 minutos e uma hora. Chegando na UFJF, a equipe do Samu também realizou 15 ciclos de tentativas de reanimação, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

Na sequência, a mãe do jovem, que estava na universidade acompanhando o teste, precisou ser amparada por uma psicóloga acionada pela Polícia Militar.





Notas de pesar

Em nota oficial à imprensa, a Polícia Militar reforçou que o candidato recebeu atendimento imediato pela equipe médica presente no local, responsável pelo acompanhamento das atividades, e também pela unidade móvel de saúde.

Por fim, a PM disse que “lamenta profundamente a perda de um jovem promissor, desejando os mais sinceros pêsames à família enlutada neste momento de dor”.

Procurada pela reportagem, a Universidade Federal de Juiz de Fora também se manifestou.

“A Universidade Federal de Juiz de Fora lamenta profundamente o falecimento de Marcus Vinícius Teixeira, participante do processo seletivo do concurso público organizado pela Polícia Militar do Estado de Minas e realizado nas suas dependências. A UFJF manifesta ainda solidariedade à família de Marcus Vinícius Teixeira”, disse a instituição, em nota.