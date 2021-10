Governor anuncia concurso para Instituto Socioeducativo do Acre com 322 vagas

(foto: Foto: Diego Gurgel/Secom/AC)

O governador do Acre , Gladson Cameli, anunciou a abertura de concurso público para provimento de cargos efetivos no Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC).As oportunidades são para nível médio e superior. Para o cargo de técnico administrativo operacional, a remuneração inicial é de R$ 2.326,95; para os agente socioeducativos, R$ 2.978,55. A remuneração pode chegar a R$ 3.908,22 para os cargos de assistente social e psicólogo.