Sefaz SC publica edital de concurso com 58 vagas para analista

(foto: Divulgação)



A remuneração inclui R$ 1.296,00 referente ao vencimento inicial, R$ 2.175,24 referente à gratificação de produtividade, R$ 2.028,73 de gratificação de Controle Interno, além de outros adicionais previstos em lei no momento da posse no cargo. A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (Sefaz SC) publicou edital para provimento de 58 vagas para o cargo de analista da Receita Estadual IV.A remuneração inclui R$ 1.296,00 referente ao vencimento inicial, R$ 2.175,24 referente à gratificação de produtividade, R$ 2.028,73 de gratificação de Controle Interno, além de outros adicionais previstos em lei no momento da posse no cargo.









As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo O concurso é realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). Para concorrer, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área.As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo site da banca entre os dias 8 de outubro e 10 de novembro. O valor da inscrição é de R$ 150.

Provas

As provas serão realizadas em Florianópolis, no período da manhã, com data prevista para o dia 19 de dezembro.