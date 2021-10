SEDF divulga resultado provisório da última etapa do concurso para auditores

(foto: Freepik) A Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEDF) publicou, no Diário Oficial desta segunda-feira (4/10), o resultado provisório na avaliação de vida pregressa — a última etapa — do concurso público para auditor fiscal da Receita do DF.





Os candidatos poderão ter acesso aos motivos da sua não recomendação e interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação de vida pregressa, das 10h de 5 de outubro às 18h do dia 19 do mesmo mês no site do Cebraspe , por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.





A banca ressalta que o inscrito que desejar solicitar recurso deverá ser claro, consistente e objetivo no pedido.





O concurso

São 120 vagas, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva, com remuneração inicial de R$ 14.970. O concurso é organizado pelo Cebraspe e é composto por provas objetivas, provas discursivas e avaliação de vida pregressa.





Os aprovados exercerão as funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência do Distrito Federal; proferir julgamento em processos administrativos-fiscais, observado o disposto no art. 31, §2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e exercerão as demais atribuições inerentes à competência da Subsecretaria da Receita

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes