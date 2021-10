Tribunal de Justiça do Amapá abre edital com salários de R$ 30 mil

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJ- AP) divulgou um edital de concurso público para o cargo de Juiz de Direito substituto, que exige nível superior de escolaridade. Ao todo, são 11 vagas com salários de até R$30.404,40.





De acordo com o documento publicado no Diário Eletrônico do Tribunal, as oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: oito serão para disputa entre candidatos inscritos na ampla concorrência, duas vagas para autodeclarados negros e uma para pessoa com deficiência.





Para se candidatar, é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, ter menos de 65 anos na data da posse, ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, além de três anos de prática jurídica, exercidas após a obtenção do grau de Bacharel.





As inscrições começam no dia 4 de outubro e seguem até 4 de novembro. Os interessados devem acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, preencher um formulário com dados para o cadastro. Para efetuar a inscrição, há uma taxa de R$304, que pode ser paga até o dia 15 de novembro.





Etapas

O concurso tem cinco etapas, sendo elas: prova objetiva seletiva, provas discursivas, exames complementares, prova oral e avaliação de títulos. No caso da primeira, a aplicação do exame com 100 questões está prevista para o dia 16 de janeiro de 2022, na capital do estado (Macapá).





Confira o cronograma da segunda etapa:





Primeira Prova Escrita – Discursiva: 18/03/2022

Segunda Prova Escrita – Sentença Cível: 19/03/2022

Segunda Prova Escrita – Sentença Criminal: 20/03/2022

Publicação do Resultado Definitivo da segunda etapa: 23/05/2022





O concurso TJ AP de juiz tem validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ainda ser prorrogado uma vez e por igual período.