RioSaúde abre novo processo seletivo com vagas para médicos

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A (Rio Saúde) abriu um novo processo seletivo. Desta vez, são 49 oportunidades para profissionais formados em medicina, sendo 45 para especialidade em Clínica Médica e outras 4 para pediatra.





Se contratados, os médicos irão atuar na UPA Cidade de Deus, UPA Costa Barros, UPA Engenho de Dentro, UPA Madureira, UPA Magalhães Bastos, UPA Rocha Miranda, UPA Senador Câmara, UPA Paciência e UPA Vila Kennedy.





Segundo o edital, a carga horária é de 12 horas semanais com remuneração equivalente a R$ 4.411,65. As inscrições estão abertas até às 23:59 do dia 4 de outubro, no site da Rio Saúde. Vale lembrar que só serão aceitas as inscrições de profissionais que tenham tomado as duas doses do imunizante contra a covid-19.





Os candidatos serão avaliados por meio da análise curricular, que deve ocorrer no dia 5 de outubro. O processo seletivo tem validade de um ano a contar da data da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com os interesses e necessidades da empresa.