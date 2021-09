Prefeitura no Espírito Santo abre seleção para guarda-vidas

A Prefeitura de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, abriu um processo seletivo simplificado destinado a contratação temporária de 40 guarda-vidas com formação de cadastro reserva. Os profissionais atuarão no Serviço de Salvamento Marítimo, da Secretaria de Segurança Urbana.





O contrato prevê uma carga horária de 200 horas mensais, em regime de escala com remuneração mensal no valor de R$ 1.380,79.





Para se candidatar, é preciso possuir ensino fundamental completo e curso de Formação de Guarda-vidas (FGV).





Dentre as atribuições relacionadas ao emprego, constam: realizar tarefas de vigilância e salvamento na orla marítima do município e também poderá atuar em piscinas do município, observando banhistas para prevenir afogamentos e salvar vidas; realizar patrulhamento marítimo com embarcação de propulsão a motor, orientar banhistas, prestar informações gerais e turísticas aos banhistas, participar de reuniões e elaborar relatório; responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados a sua disposição e acompanhar os usuários do Projeto Praia Acessível.





As inscrições estão abertas e vão até às 23h59 do dia 8 de outubro, exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura Municipal.





Os candidatos serão submetidos a um Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório/classificatório, caracterizado por corrida de 12 minutos, barra fixa, barra estática, abdominais, apoio de frente sobre o solo e natação, e da comprovação das informações declaradas e documentos para admissão, também de caráter eliminatório/classificatório.





Este Processo Seletivo Simplificado, em caráter de urgência, terá validade de 12 meses, a partir da data da homologação do resultado final e poderá ser prorrogado por até igual período, a critério do município.