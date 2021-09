Concurso da PMPI com 1.000 vagas tem novo cronograma divulgado

(foto: PMPI/Divulgação) O Núcleo de Concurso e Promoções de Eventos (Nucepe), organizador do concurso público da Polícia Militar do Piauí (PMPI), publicou o termo aditivo com o aumento de vagas e reabertura do certame, que agora oferece 1.000 vagas.





De acordo com o novo cronograma, o período de inscrições será reaberto em 6 de outubro e segue até dia 25 do mesmo mês. Os interessados devem se inscrever pelo site da Nucepe.





Do número de vagas, 900 são para homens e 100 para mulheres. As oportunidades são para os cargos de soldado e oficial. Os contratados receberão ganhos iniciais de R$ 3.470 a R$ 6.140, respectivamente.





Para se candidatar a soldado, é necessário apenas nível médio. Já para o cargo de oficial, é preciso comprovar bacharelado em direito. Além da escolaridade, há a possibilidade de o edital exigir altura mínima e carteira de habilitação.





Seleção

Os candidatos serão avaliados em cinco etapas: prova escrita objetiva, exame de saúde, teste de aptidão física, exame psicológico e investigação social. As provas objetivas, previstas para 5 de dezembro, contarão com questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos regionais do Piauí e conhecimentos específicos da área designada.













*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes