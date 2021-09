Marinha prorroga inscrições de concurso para praças

(foto: Marinha/Divulgação)

A Marinha do Brasil tornou pública, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29/9), a prorrogação das inscrições do concurso público de admissão ao curso de formação do corpo auxiliar de praças. Os interessados podem se inscrever até 1° de outubro, por meio do site da Marinha . A taxa de participação é de R$ 60.