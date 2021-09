Tribunal de Justiça de Goiás abre concurso com 95 vagas

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) publicou, na noite desta segunda-feira (27/9), o edital de seu próximo concurso público. Na prática, são 95 vagas para o cargo de analista judiciário, que exige nível superior completo.





Do total de oportunidades, 46 são para a função de analista da área de apoio judiciário e administrativo. Neste caso, os interessados devem possuir nível superior em qualquer área. Se aprovados, o vencimento é de R$3.833,88.





Outras 49 chances são para analista da área judiciária, cuja remuneração é de R$4.259,86. A atividade exige graduação completa em Direito. Os aprovados em qualquer uma das carreiras executarão suas atividades em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.





As inscrições devem ser abertas entre os dias 28 de outubro e 29 de novembro. Para se candidatar, basta acessar o site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), banca organizadora do certame, preencher um formulário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$115: para analista judiciário (Apoio Judiciário e Administrativo) e R$127,70 para analista judiciário da área Judiciária.





Doadores de medula óssea, membros de família de baixa renda, doadores de sangue, doadores de leite materno e inscritos no CadÚnico poderão solicitar isenção da taxa de 12 a 14 de outubro. Vale lembrar também que, 20% das vagas são reservadas às pessoas autodeclaradas negras e outros 5% para candidatos com deficiência.





O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais dois. O contrato será realizado pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia aos servidores.





Provas

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, que devem ser aplicadas no dia 19 de dezembro. A etapa é de caráter eliminatório e classificatório. Os exames terão 100 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 5 de História e Geografia de Goiás, 10 de Legislação Complementar e 30 de Conhecimentos Específicos.





O resultado final do concurso deve ser divulgado no dia 25 de março de 2022.





Local de atuação

Em maio deste ano, o Tribunal de Goiás aprovou uma Resolução que instituiu novas regras para a realização de concursos públicos para provimento de cargos no quadro de servidores do Poder Judiciário do Estado. Segundo a medida, o próximo concurso não traz separação de vagas por região. O intuito da nova regra é criar um cadastro unificado de servidores, que serão lotados conforme necessidade do Poder Judiciário.





“A realidade do teletrabalho alterou bastante a questão, uma vez que a atuação antes dependia da presença física dos servidores na comarca. Além disso, sem a separação regional, é possível lotar servidores conforme forem apuradas demandas nas comarcas”, argumentou.