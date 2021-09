Banco do Brasil divulga gabaritos do concurso com mais de 4.400 vagas

(foto: Freepik) Os gabaritos preliminares das provas do concurso do Banco do Brasil foram divulgados nesta segunda-feira (27) e já podem ser consultados no site da banca organizadora, Fundação Cesgranrio. Confira





Os pedidos de recurso também já podem ser feitos pelos candidatos e serão aceitos até terça (28), enquanto a divulgação da imagem do Cartão-Resposta está programada para 26 de outubro e a publicação do resultado final das provas objetivas e do resultado preliminar da redação, para 4 de novembro.





Para conquistar a aprovação no concurso, o candidato deve ter aproveitamento de, no mínimo, 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas, 50% em conhecimentos básicos e 50% em conhecimento específico. Na redação, é necessário tirar 70 ou mais pontos.





Cargos

Ao todo, são 4.480 vagas, sendo 4.000 para agente comercial – escriturário (sendo 2.000 imediatas e 2.000 para cadastro de reserva) e 480 para agente de tecnologia – escriturário de TI (sendo 240 imediatas e 240 para cadastro de reserva).





O agente comercial deverá prestar serviços aos clientes nas agências, enquanto os agentes de tecnologia terão o papel de atuar com foco em Internet Banking. Ambos as carreiras têm como remuneração inicial R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. Além do salário base, há ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes