Exército: Concurso ESA tem mais de 126 mil candidatos disputando 1.100 vagas

(foto: Exército/Divulgação)

O concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA) do Exército Brasileiro tem mais de 126 mil candidatos concorrendo às 1.100 vagas. As oportunidades são para sargentos, distribuídas nas áreas geral, música e saúde, no âmbito nacional. Confira a demanda por função, conforme divulgado pelo Exército: