PCDF publica resultado preliminar de concurso para o cargo de escrivão

(foto: PCDF/Divulgação) Inscritos ao cargo de escrivão do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) já podem conferir o resultado preliminar das provas objetivas. A consulta deve ser feita pelo site do Cebraspe . O período para recursos será aberto nesta terça-feira (28/9), com possibilidade de solicitação até 11 de outubro.





Para interpor recurso, o candidato deverá acessar o Sistema de Recursos do próprio Cebraspe e preencher um formulário claro, consistente e objetivo.





Os resultados finais dos exames objetivos deverão ser publicados em 22 de outubro, mesma data da publicação dos resultados provisórios da prova discursiva.





As provas foram compostas por 120 questões divididas entre conhecimentos básicos (50) e conhecimentos específicos (70). Para ser aprovado, é necessário, no mínimo: obter nota superior a 10 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos; obter nota superior a 21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos; obter nota superior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.





Os inscritos aprovados na etapa ainda serão avaliados por meio de teste de aptidão física, exames biométricos e avaliação médica, prova prática de digitação, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social, prova de títulos e curso de formação.





Serão contratados 300 escrivães. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho. Saiba mais sobre o concurso para escrivão aqui!





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes