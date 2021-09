Último dia! Caixa encerra hoje as inscrições para o concurso com 1.100 vagas

(foto: Caixa/Divulgação) É agora ou nunca! Hoje (27/9) é o último dia de inscrições do concurso público da Caixa Econômica Federal (CEF), com 1.100 vagas para técnicos bancários. Podem participar pessoas com deficiência que possuem ensino médio completo.





As inscrições são aceitas pelo site da banca , Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 30. Os profissionais poderão escolher entre atuação na rede de agências ou na área de Tecnologia da Informação (TI) — sendo, a última opção, para lotação no Distrito Federal.





As provas e redação estão previstas para serem realizadas no dia 31 de outubro, com divulgação de resultado final em 10 de dezembro. Os candidatos também passarão por exames complementares.





A remuneração inicial é de R$ 3.000 para uma carga horária semanal de 30 horas. Se forem somados os benefícios, os ganhos podem chegar a R$ 4.486,03. Confira a distribuição de vagas por estado:





Acre: 9 vagas

Alagoas: 12 vagas

Amazonas: 28 vagas

Amapá: 6 vagas

Bahia: 50 vagas

Distrito Federal: 70 vagas %2b 100 para cadastro reserva (T.I)

Espírito Santo: 10 vagas

Goiás: 30 vagas

Maranhão: 10 vagas

Minas Gerais: 50 vagas

Mato Grosso do Sul: 15 vagas

Mato Grosso: 20 vagas

Pará: 35 vagas

Paraíba: 6 vagas

Pernambuco: 40 vagas

Piauí: 10 vagas

Paraná: 35 vagas

Rio de Janeiro: 85 vagas

Rio Grande do Norte: 10 vagas

Rondônia: 12 vagas

Roraima: 6 vagas

Rio Grande do Sul: 55 vagas

Sergipe: 42 vagas

Santa Catarina: 6 vagas

São Paulo: 207 vagas

Tocantins: 6 vagas





Os profissionais admitidos serão responsáveis por prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços; identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais; efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; e elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral. Saiba tudo sobre o certame!

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes