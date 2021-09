Concurso Banco do Brasil: mais de 45% dos inscritos não fizeram as provas

(foto: Banco do Brasil/Divulgação) Aplicadas neste domingo (26), as provas do concurso público do Banco do Brasil registraram o índice de 48% de faltas. De acordo com o banco, os exames reuniram 880.430 candidatos, com pouco mais de 760 mil faltosos. O concurso, que teve 1.645.975 inscrições, foi o maior da história do país.





Se comparado às abstenções dos últimos concursos da empresa, o número de faltas foi positivo. O índice, nas nas três últimas seleções, foi de 49,9% (2014), 38% (2015) e 52% (2018). De acordo com o banco, o atual percentual foi dentro do esperado.





"A procura pelo concurso demonstra a força da marca Banco do Brasil. Os novos funcionários irão se somar à força de trabalho na rede de agências para aprimorar a experiência dos nossos clientes", reforçou o presidente do BB, Fausto Ribeiro.





A etapa foi realizada em 2.673 locais de prova, e 147 cidades em todos os estados e no Distrito Federal. “Todo o processo seguiu os protocolos de prevenção à Covid-19, como uso de máscaras e álcool em gel, além de distanciamento entre os candidatos e colaboradores”, garantiu o Banco do Brasil.





Gabaritos nesta segunda (27)

Os gabaritos preliminares das provas do concurso do Banco do Brasil serão divulgados ainda nesta segunda-feira (27) no site da banca organizadora , Fundação Cesgranrio.





Os pedidos de recurso poderão ser feitos pelos candidatos hoje e na terça (28), enquanto a divulgação da imagem do Cartão-Resposta está programada para 26 de outubro e a publicação do resultado final das provas objetivas e do resultado preliminar da redação, para 4 de novembro.





Duas áreas

O certame lançado este ano pelo BB é diferente do que a empresa geralmente abre. Desta vez, são abertas oportunidades em dois cargos de diferentes especialidades para todo o território nacional. Ao todo, são 4.480 vagas, sendo 4.000 para agente comercial – escriturário (sendo 2.000 imediatas e 2.000 para cadastro de reserva) e 480 para agente de tecnologia – escriturário de TI (sendo 240 imediatas e 240 para cadastro de reserva).





O agente comercial deverá prestar serviços aos clientes nas agências, enquanto os agentes de tecnologia terão o papel de atuar com foco em Internet Banking. Ambos as carreiras têm como remuneração inicial R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. Além do salário base, há ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes