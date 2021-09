Saúde do DF convoca novos profissionais aprovados em seleção emergencial

(foto: Mara Puljiz/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (24/9), a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado emergencial para para formação de cadastro de profissionais de saúde – Especialistas, Técnicos e Auxiliares de Saúde, para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento a população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo coronavírus.





Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida pelo edital (confira a lista aqui ), em até 05 dias úteis, no período de 27 de setembro a 1º de outubro, exceto sábado, domingo e feriado.





Eles deverão se apresentar na sede da Secretaria de Estado de Saúde, situado no SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª andar, Ed. PO 700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF, conforme horário de atendimento de 09h às 12h e de 14h às 16h.

O contrato terá validade de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.





Processo seletivo

seleção foi lançada no DODF, em 14 de julho deste ano . Na ocasião, foram abertas vagas para assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, motorista e padioleiro. De acordo com o edital, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais. A remuneração alterna entre R$ 6.110,00 e R$ 2.830,75, a depender do cargo escolhido no momento de inscrição.