Secretaria de Educação do DF publica edital de seleção para professores substitutos

(foto: Dênio Simões/Agência Brasília) Foi publicado, nesta quarta-feira (22/9), o edital de abertura da nova seleção para professores substitutos da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), que visa selecionar profissionais por meio de formação de cadastro de reserva.





Os professores contratados irão atuar nos turnos noturno e diurno, com jornada semanal de 20 e 40 horas, respectivamente.





Lotação e remuneração

De acordo com o edital, publicado no site do Instituto Quadrix, a remuneração é fixada proporcionalmente à hora-aula de efetivo trabalho, tendo como referência os vencimentos básicos correspondentes aos padrões iniciais da carreira de magistério público do Distrito Federal (professor de educação básica – 20 horas: R$ 1.929,43 e professor de educação básica – 40 horas: R$ 3.858,87), adicionados das gratificações abaixo:





Gratificação de Atividade Pedagógica (R$ 578,83 – 20h / R$ 1.157,66 – 40h);

Gratificação de Atividade de Alfabetização

Gratificação de Atividade de Ensino Especial

Gratificação de Atividade em Zona Rural

Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado

Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade





Os professores atuarão em escolas públicas do DF nas seguintes regiões administrativas: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto/Cruzeiro, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.





A convocação de candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação do banco de reservas destinado a cada região.





Inscrições em outubro

As inscrições deverão ser feitas pelo site do Instituto Quadrix das 10h de 18 de outubro às 23h59 de 10 de novembro. Para participar, será necessário pagar taxa nos valores de R$ 49,50 (professor diurno) e R$ 20,40 (professor noturno).

Etapa única

Os inscritos serão avaliados mediante prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. O exame valerá 100 pontos e será composto por questões de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos, específicos e complementares.





A etapa está prevista para 19 de dezembro e será aplicada nos turnos matutino e vespertino, com três horas de duração.





A seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período uma única vez. Os inscritos poderão ser convocados até o término do prazo.





















*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco