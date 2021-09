TJSP altera data de provas de concurso com 266 vagas

(foto: Foto: Antonio Carreta/TJSP) As provas do concurso para juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), previstas inicialmente para 14 de novembro, agora serão aplicadas dia 7 do mesmo mês. Segundo a presidente da comissão do concurso, a etapa foi adiantada por falta de local de aplicação na data inicial, já que as provas do Enade também serão realizadas no dia.





As provas serão iniciadas às 13h, com quatro horas de aplicação e 100 questões de múltipla escolha sobre as áreas do direito. O gabarito preliminar deverá ser publicado em 11 de novembro no portal da Vunesp , banca organizadora.





O Tribunal oferta 266 vagas imediatas para juízes substitutos. As remunerações iniciais da carreira são de R$28.883,97.





Etapas

As inscrições foram encerradas no último dia 17. Os concorrentes devem ter bacharelado em direito há três anos, no mínimo, e três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva; prova escrita; inscrição definitiva; sindicância da vida pregressa e investigação social; exames de sanidade física e mental; avaliação psicológica; prova oral e avaliação de títulos. Todas as etapas serão realizadas em São Paulo. Saiba mais!

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes