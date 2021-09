Salários de até R$ 12 mil: ManausPrev publica edital de novo concurso público

Fundo Único de Previdência do Município de Manaus (Manausprev) publicou o edital de seu mais novo concurso público. São dez oportunidades com formação de cadastro reserva, em cargos dos níveis médio, técnico e superior.





Confira a distribuição das vagas:





Nível médio

5 vagas para cargo de técnico previdenciário, com especialidade em Administração;





Nível superior

4 vagas para analista previdenciário, com especialidades em Auditoria, Ciências Atuariais, Psicologia;

CR para Administração;

CR para Administrativa;

CR para Arquivologia;

CR para Contabilidade;

CR para Economia;

CR para Serviço Social;

CR para Tecnologia da Informação; e

1 vaga para procurador autárquico.





Os salários para funções que exigem nível superior é de R$6.712,37. Já para candidatos que possuem nível médio ou técnico equivalente com especialidade de Informática também podem se inscrever para formação de cadastro reserva. Neste caso, a remuneração é de R$4.474,91.





Para a função de procurador, que exige graduação em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além do vencimento de R$6.712,37, os admitidos receberão Gratificação de Procuratório, no valor de R$5.730,50. Desta forma, os ganhos iniciais chegam a R$12.442,87.





Inscrição e etapas





A partir do próximo dia 27, os interessados podem acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora da seleção, para efetuar a inscrição. O prazo se encerra às 14h do dia 26 de outubro. A taxa de inscrição é de R$105 (técnico), R$130 (analista) e R$150 (procurador).





Vale lembrar que inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família de baixa renda ou convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral para prestação de serviços nas eleições podem solicitar a isenção da taxa, entre 27 de setembro e 1º de outubro.





A aplicação da prova objetiva, prevista para todas as funções, deve ocorrer no dia 5 de dezembro em dois turnos na cidade de Manaus, no Amazonas. De manhã, serão avaliados os técnicos e pela tarde os analistas. O exame contém 60 questões, 20 de conhecimentos gerais (português e raciocínio lógico-matemático) e 40 de específicos.





A avaliação para candidatos ao cargo de procurador será realizada na manhã do dia 5 de dezembro. Serão 100 questões de: Direito Constitucional (15); Direito Administrativo (15); Direito Civil (dez); Direito Processual Civil (15); Direito Tributário (nove); Direito Financeiro (seis); Direito Previdenciário (20); e Legislação Municipal (dez).





O resultado final do concurso ManausPrev será anunciado no dia 10 de fevereiro para técnicos e analistas, e no dia 14 de junho, para procurador. A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.