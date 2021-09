Concurso Crefono-3 com 130 vagas tem inscrições prorrogadas

O edital do novo concurso público do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 3ª Região (Crefono-3), localizado no Paraná e em Santa Catarina, foi retificado. O período de inscrições segue até o dia 7 de outubro no site do Instituto Quadrix , banca organizadora da seleção.





Do quantitativo total, cinco vagas são imediatas e 125 são para formação de cadastro de reserva. Para o nível médio, as 70 oportunidades são para o cargo de assistente administrativo júnior. Já no nível superior, há 60 chances para o cargo de fiscal, que exige o curso completo de fonoaudiologia e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.





Assistente Administrativo Júnior (3 + CR),

Fiscal Júnior (2 CR)





Para nível médio a jornada de trabalho é de 40 horas semanais e remuneração equivalente a R$ 1.486,92, mais benefícios. Já para nível superior, a carga horária é de 30 horas por semana com um salário de R$ 3.377,00, acrescido de benefícios.





Para efetuar a inscrição, feita de maneira on-line, é preciso pagar uma taxa de R$ 48 para cargos de nível médio e R$ 55, para superior.





Provas

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas objetivas, com duração de três horas e meia, deve ocorrer no dia 7 de novembro, em Curitiba, Londrina e Florianópolis. Os exames serão compostos por 120 questões divididas entre língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico, atualidades, legislação e ética na administração pública, noções de direito constitucional e conhecimentos específicos do cargo escolhido.





O concurso ficará válido por dois anos e os aprovados serão contratados conforme o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).